Паразитные заболевания вызываемые плоскими червями на территории УР

Гость: Гость:

Болезни, возбудителями которых служат гельминты - гельминтозы, широко распространены. У человека паразитирует около 300 видов паразитических червей, относящихся, в основном, к типам плоских (Plathelminthes) и круглых червей (Nemathelminthes). Первый из них включает классы сосальщиков (Trematoda) и ленточных (Cestodа); ко второму относится класс собственно круглых червей (Nematoda). Наиболее часто гельминты человека локализуются в просвете кишечника. Однако немало их видов живут и в других органах и тканях. Например, некоторые виды гельминтов кишечника в личиночном периоде развиваются в тканях различных органов и в крови. Без преувеличения можно сказать, что нет таких органов и тканей человека, которые не могли бы поражаться теми или иными видами гельминтов. Гельминты причиняют многообразные болезненные изменения в организме хозяина, механически воздействуя на окружающие ткани и органы, вызывая интоксикацию и сенсибилизацию продуктами обмена веществ, поглощая питательные вещества и кровь (гематофагия), нарушая витаминный баланс. Они могут также отягощать течение других заболеваний, оказывать неблагоприятный эффект на формирование и состояние иммунитета к инфекционным болезням (иммунодепрессантное действие), способствовать проникновению инфекционных агентов в ткани хозяина.