Ребят,помогите сжать текст изложения,прошу :D Представьте себе ясный майский ден??, тепло и... ни одной птицы... С волнением ждете и прислушиваетесь Вы, чтобы хоть на несколько секунд порадоваться пению птиц. Но его почему-то ...

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Ребят,помогите сжать текст изложения,прошу :D Представьте себе ясный майский ден??, тепло и... ни одной птицы... С волнением ждете и прислушиваетесь Вы, чтобы хоть на несколько секунд порадоваться пению птиц. Но его почему-то нет, и окружающая природа без птичьих голосов сразу теряет свою прелесть. Это только предположение. Но оно может оказаться близким к истине, если не охранять птиц. У некоторых, к сожалению, в оценке птиц бытует правило делить их на хороших и плохих по случайным поверхностным наблюдениям: поймала птичка комара — она хорошая, а вот если ястреб утащил цыпленка — вредный он, стреляйв него... Установлено давно, что за редким исключением нет абсолютно вредных птиц и животных. Уничтожение какого-либо вида из них приводит к ряду изменений в природе и даже к тяжелым для человека последствиям. Каждый человек, в соответствии с его возрастом и навыками, может помочь птицам. Можно строить искусственные гнезда или подкармливать птиц зимой. Ведь совсем несложно смастерить кормушку из подручного материала, насыпать в неё зернышек, крошек хлеба, положить кусочек сала. Для человека это всего лишь небольшое интересное занятие, но сколько маленьких жизней можно спасти от голодной смерти так незамысловатым делом. Придите на помощь птицам. И, может быть, звонкого пения у наших домов станет больше, а мир, в котором мы живём, чуть лучше.

Автор: Гость