План характеристики героя. Сказка о ЦАРе Салтане. (Герой Салтан)
Литература
План характеристики героя. Сказка о ЦАРе Салтане. (Герой Салтан)
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Гость:
ЦАРЬ САЛТАН — добрый и справедливый, мягкий и незлопамятный, немного простоватый и очень доверчивый. Он с лёгкостью верит письму гонца, однако мудро приказывает ничего не решать до своего возвращения. Вновь обретя жену и сына, царь гневается на ткачиху, повариху и сватью бабу Бабариху, но искренне прощает их и отпускает домой. Царь Салтан милосердный и великодушный.
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