Найдите площадь трапеции, изображённой на рисунке. Помогите пожалуйста

Математика
Найдите площадь трапеции, изображённой на рисунке. Помогите пожалуйста
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
s= a+b   2  h = 7+12+9/2  12 = 14 12 = 168
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