Найдите площадь трапеции, изображённой на рисунке. Помогите пожалуйста
Математика
Найдите площадь трапеции, изображённой на рисунке. Помогите пожалуйста
Ответ(ы):
Гость:
s= a+b 2 h = 7+12+9/2 12 = 14 12 = 168
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