найдите площадь трапеции на рисунке 270 6 Ждать ‹ - ' ' - - а .. . 3 4:1 7 - . 12 1 ‚ . Рис 270 ’

Математика
найдите площадь трапеции на рисунке 270 6 Ждать ‹ - ' ' - - а .. . 3 4:1 7 - . 12 1 ‚ . Рис 270 ’
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Площадь трапеции равна полусумме оснований умножить на высоту: нижнее основание = 7+12=19 Площадь трапеции = (6+19)*10/2=125 Ответ: 125
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