Найдите по формуле объема прямоугольного параллелепипеда V=abc значение V, если a= 4/5 дм, b = 2 1/2 дм, с=1 3/4 дм

Математика
Найдите по формуле объема прямоугольного параллелепипеда V=abc значение V, если a= 4/5 дм, b = 2 1/2 дм, с=1 3/4 дм
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
V=4/5*5/2*7/4= 4*5*7/5*2*4=7/2= 3 1/2(дм^3)
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