Найдите положительное число, которое при возведении в квадрат : а) увеличивается в 5 раз б) уменьшается в 10 раз

Алгебра

Найдите положительное число, которое при возведении в квадрат : а) увеличивается в 5 раз б) уменьшается в 10 раз

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