Основание одной песочницы - прямоугольник со сторонами 2 м. и 3 м., основание другой -квадрад со стороной 3 м. Высота первой песочницы 25 см., второй -20 см.В обе песочницы насыпали и разровняли песок, не досыпали 10 см. доверх...

Математика
Основание одной песочницы - прямоугольник со сторонами 2 м. и 3 м., основание другой -квадрад со стороной 3 м. Высота первой песочницы 25 см., второй -20 см.В обе песочницы насыпали и разровняли песок, не досыпали 10 см. доверху. Какой объём песка в каждой песочнице
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
В первой пексочнице  песок засыпан на 15 см во второй на 10 см. найдём обьём в первой песочнице 2*3*15=90 см³ во второй 3*3*10=90 см³ обьём в песочницах одинаковый
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