Основание одной песочницы - прямоугольник со сторонами 2 м. и 3 м., основание другой -квадрад со стороной 3 м. Высота первой песочницы 25 см., второй -20 см.В обе песочницы насыпали и разровняли песок, не досыпали 10 см. доверх...

Математика

Основание одной песочницы - прямоугольник со сторонами 2 м. и 3 м., основание другой -квадрад со стороной 3 м. Высота первой песочницы 25 см., второй -20 см.В обе песочницы насыпали и разровняли песок, не досыпали 10 см. доверху. Какой объём песка в каждой песочнице

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