Решите пожалуйста 1200 1201 1205
Математика
Решите пожалуйста 1200 1201 1205
Ответ(ы):
Гость:
Номер 1200 а) 3,581>3,573 б)8,605>8,59 в)7,3>7,29 г)6,505>6,504 Номер 1201 а)0,23>0,13 б)0,17<0,18 в)5,64>5,58 г)3,51<3,61 Номер 1205 а)9 (1/7) б)18 (5/19) в)56 г)10 (6/10) д)4/100 е)5 (74/100)
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