найти производную и построить график f x равно икс в квадрате плюс три икс
Математика
найти производную и построить график f x равно икс в квадрате плюс три икс
Ответ(ы):
Гость:
Ф(х) = 2х+3 Подставляем 1. Равно 5 Подставляем 2. Равно 8 Координаты (1;5) и( 2;8) Надеюсь так
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