Напишите сказку про берёзу, дуб и про других деревьев

Гость: Гость:

Заспорили как-то дуб . тополь и берёза, кто на свете всех милее, кто красивей, кто людям нужнее. Тополь сказал: -- я вот в новостройке живу, нас посадили жильцы перед домом, потому что мы, тополя - быстро растём.. . от нас тень и польза.. . А ещё мы высокие и крепкие.. . Мы дружные.. . У нас семейство.. . Дуб сказал ему в ответ, что и дубы в дубовой роще тоже семейством живут, и берёзовая роща бывает. И добавил: -- А я в парке вот живу - вырос тут, и мы тоже крепкие, а если бы меня перед домом посадить = я бы и там вырос.. . А берёзу вон у детского садика посадили... И там неплохо. тут перечисли их качества... сравни, напиши, кто, чем гордился.. . берёза годится на веники и мебель, а ещё на дрова, они горят корошо.. . она лечит людей.. . дуб - на мебель - его на дрова не пускают.. . слишком ценна древесина.. . а тополь - горит плохо и мебель из него не делают.. . но он хорошо вытягивает влагу из почвы.. . и в конце выводы: все людям нужны и каждый по-своему хорош