Придумайте 7-10 предложений о Космосе!
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Придумайте 7-10 предложений о Космосе!
Ответ(ы):
Гость:
Я с детства очень хочу увидеть космос. Вселенная- это весь мир. Луна наша ночная красавица. Первый человек увидевший нашу планету из космоса, Ю А Гагарин. 12 апреля мы отмечаем День космонавтики.
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Литература