Найдите пожалуйста НОК(13;143) НОК(20;18) С действиями пожалуйста!
Математика
Найдите пожалуйста НОК(13;143) НОК(20;18) С действиями пожалуйста!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
НОК (13,143) = 143 , так как 143 ÷ 13 = 11; 143 ÷ 143 = 1. НОК (20,18) = 80 , так как 80 ÷ 20 = 4; 80 ÷ 18 = 5.
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