Не такая как все Нужна ли запятая?

Русский язык
Не такая как все Нужна ли запятая?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Да, нужна. По общему правилу, обороты с союзом «как» выделяются запятыми, если в основной части предложения имеется указательное слово «такой».
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
(124*148+567*999/567)*1789+45678+5677=
Ответить
Геометрия
В1. Диагональ трапеции делит ее среднюю линию на два отрезка так, что один из них в 2 раза больше другого. Найдите основания трапеции, если средняя...
Ответить
Литература
Скажите пожалуйста 2 аргумента к тому,что соня понастоящему любит Раскольникова(примеры из книги)
Ответить
География
1. Определить атмосферное давление на вершине горы, если давление у ее подножия ра??но 740 мм рт. ст., а высота горы – 3150 м.
Ответить
Другие предметы
Помогите пожалуйста найти ответ на вопрос "Знание чего позволяет определить,что изображено на плане?" Вот варианты ответов А.Знание названий ...
Ответить