Не такая как все Нужна ли запятая?
Русский язык
Не такая как все Нужна ли запятая?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Да, нужна. По общему правилу, обороты с союзом «как» выделяются запятыми, если в основной части предложения имеется указательное слово «такой».
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