1. Определить атмосферное давление на вершине горы, если давление у ее подножия ра??но 740 мм рт. ст., а высота горы – 3150 м.
География
1. Определить атмосферное давление на вершине горы, если давление у ее подножия ра??но 740 мм рт. ст., а высота горы – 3150 м.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Определите атмосферное давление на вершине горы, если давление у её подножия равно740 мм. , а высота горы — 3150 м. ... на 1 мм рт.ст. на каждые 10 м,
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