Выбери слова с приставкой, имеющей значение большей степени чего-то: 1)перебросить 2)раскрасавец 3)заграница 4)наивысший
Русский язык
Выбери слова с приставкой, имеющей значение большей степени чего-то: 1)перебросить 2)раскрасавец 3)заграница 4)наивысший
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Наивысший (то есть самый высокий). Приставка наи-.
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