Входила ли мурманская область в 16 веке на Руси в состав всего московского государ??тва ответ на вопрос

Окружающий мир
Входила ли мурманская область в 16 веке на Руси в состав всего московского государ??тва ответ на вопрос
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Автор: Гость
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Гость:
Да входило............
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