Придумай словарный диктант . например :жёлтое яблоко. напиши 10 словосочитаний

Русский язык
Придумай словарный диктант . например :жёлтое яблоко. напиши 10 словосочитаний
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Большой арбуз, вкусная груша, кислый лимон, красивый котенок , хищная рысь , вкусное яблоко, длинный червяк, чистый дом, умный мальчик , интеллигентный ученик.
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