Найди в тексте предложение с однородными подлежащими. Разбери его по членам. ============================= Вадим Александрович работает в музее научных изобретений. Посетители часто обращаются к нему с разными вопросами. Вади...

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Найди в тексте предложение с однородными подлежащими. Разбери его по членам. ============================= Вадим Александрович работает в музее научных изобретений. Посетители часто обращаются к нему с разными вопросами. Вадим Александрович читает много научной летературы, от него можно услышать информацию о развитии науки в России и за рубежом. С ним часто советуются учителя, журналисты. И говорят о нём с уважением. ============================= P.S. Помогите :)
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Гость:
       С ним часто советуются учителя, журналисты. 
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