1,2-х=1,02 помогите пожалуйста решите
Математика
1,2-х=1,02 помогите пожалуйста решите
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1,2-х=1,02; -х=1,02-1,2; -х=-0,18|домножаем на (-1); х=0,18.
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