Какое значения для природы и человека имеют леса ?

Окружающий мир
Какое значения для природы и человека имеют леса ?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Большое значение не которые леса бывают разными и их свойства почти одинаковые, они они выделяют кислород, что для нас людей это очень важно ведь без кислорода жизни нет! и еще если бы был чистый кислород, то у нас легкие разарвало бы, так что для нас полезен наш 25 или 30%
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