Какое значения для природы и человека имеют леса ?
Окружающий мир
Какое значения для природы и человека имеют леса ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Большое значение не которые леса бывают разными и их свойства почти одинаковые, они они выделяют кислород, что для нас людей это очень важно ведь без кислорода жизни нет! и еще если бы был чистый кислород, то у нас легкие разарвало бы, так что для нас полезен наш 25 или 30%
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Маленький гном забыл код замка от двери в свою пещеру. он помнит что код состоит из четырех цифр 1,2,3,4 и уже попробовал 4 варианта: 3421, 4123,32...
Русский язык
Составь предложение в котором можно употребить устойчивое сочетание слов ( фразе??логизмов ). Приготовиться внимательно слушать.
Английский язык