Какое значения для природы и человека имеют леса ?

Гость: Гость:

Большое значение не которые леса бывают разными и их свойства почти одинаковые, они они выделяют кислород, что для нас людей это очень важно ведь без кислорода жизни нет! и еще если бы был чистый кислород, то у нас легкие разарвало бы, так что для нас полезен наш 25 или 30%