Решите пожалуйста. Для ремонта здания были приглашены две бригады. Первая бригада может выполнить работу за 6 дней,а вторая - за 3 дня. За какое время выполнят ремонт обе бригады, если будут работать одновременно?

Математика

Решите пожалуйста. Для ремонта здания были приглашены две бригады. Первая бригада может выполнить работу за 6 дней,а вторая - за 3 дня. За какое время выполнят ремонт обе бригады, если будут работать одновременно?

Автор: Гость