Решите пожалуйста. Для ремонта здания были приглашены две бригады. Первая бригада может выполнить работу за 6 дней,а вторая - за 3 дня. За какое время выполнят ремонт обе бригады, если будут работать одновременно?
Математика
Решите пожалуйста. Для ремонта здания были приглашены две бригады. Первая бригада может выполнить работу за 6 дней,а вторая - за 3 дня. За какое время выполнят ремонт обе бригады, если будут работать одновременно?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Обе бригады выполнят ремонт за 6 дней.
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