Как будет правильно вчера брат рано вернулся с или из тренировки?
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Как будет правильно вчера брат рано вернулся с или из тренировки?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вчера брат вернулся с тренировки. из тренировки не правильно.
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