Помогите пожалуйста найти ответ на вопрос "Знание чего позволяет определить,что изображено на плане?" Вот варианты ответов А.Знание названий улиц Б.Знание дорожных знаков В.Знание буквенных знков Г.Знание условных знаков ...
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Помогите пожалуйста найти ответ на вопрос "Знание чего позволяет определить,что изображено на плане?" Вот варианты ответов А.Знание названий улиц Б.Знание дорожных знаков В.Знание буквенных знков Г.Знание условных знаков плана
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Знание условных знаков плана
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