Помогите пожалуйста найти ответ на вопрос "Знание чего позволяет определить,что изображено на плане?" Вот варианты ответов А.Знание названий улиц Б.Знание дорожных знаков В.Знание буквенных знков Г.Знание условных знаков ...

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Помогите пожалуйста найти ответ на вопрос "Знание чего позволяет определить,что изображено на плане?" Вот варианты ответов А.Знание названий улиц Б.Знание дорожных знаков В.Знание буквенных знков Г.Знание условных знаков плана

Автор: Гость