В1. Диагональ трапеции делит ее среднюю линию на два отрезка так, что один из них в 2 раза больше другого. Найдите основания трапеции, если средняя линия равна 18 см.

Гость: Гость:

Вот смотри. Находишь отдельно эти два отрезка, на которые делит диагональ. Они будут равны: 6 и 12. Потом рассматриваешь два треугольника, в которых эти отрезки являются средними линиями. И получается, что основание треугольника равно средняя линяя умноженная на 2. А значит основания трапеции равны 12 и 24