Скажите пожалуйста 2 аргумента к тому,что соня понастоящему любит Раскольникова(примеры из книги)

Гость: Гость:

Одно из доказательств любви Сони можно привести из 4 главы 4 части: Раскольников приходит к Соне: Через минуту вошла со свечей и Соня, поставила свечку и стала сама перед ним, совсем растерявшаяся, вся в невыразимом волнении...Вдруг краска бросилась в ее бледное лицо, и даже слёзы выступили на глазах. Ей было и тошно, и стыдно, и сладко... Второе: 2глава из эпилога. Соня последовала за Раскольниковым на каторгу. Вдруг подле него очутилась Соня...Она приветливо и радостно улыбнулась ему, но, по обыкновению, робко протянула ему свою руку....Как это случилось, он и сам не знал, но вдруг что-то как бы подхватило его и как бы бросило к ее ногам....Она вскочила с места и, задрожав, смотрела не него. Но тот час же, в тот же миг она все поняла. В глазах ее засветилось бесконечное счастье.