(124*148+567*999/567)*1789+45678+5677=

Математика
(124*148+567*999/567)*1789+45678+5677=
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(124*148+567*999/567)*1789+45678+5677=34670294 1) 124*148 = 18352 2)  567 * 999/567 = 999 3)  18352 + 999=19351 4) 19351*1789= 34618939 5) 34618939 + 45678=34664617 6 ) 34664617 + 5677 =34670294
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
В1. Диагональ трапеции делит ее среднюю линию на два отрезка так, что один из них в 2 раза больше другого. Найдите основания трапеции, если средняя...
Ответить
Литература
Скажите пожалуйста 2 аргумента к тому,что соня понастоящему любит Раскольникова(примеры из книги)
Ответить
География
1. Определить атмосферное давление на вершине горы, если давление у ее подножия ра??но 740 мм рт. ст., а высота горы – 3150 м.
Ответить
Другие предметы
Помогите пожалуйста найти ответ на вопрос "Знание чего позволяет определить,что изображено на плане?" Вот варианты ответов А.Знание названий ...
Ответить
Русский язык
430 номер, пожалуйста
Ответить