(124*148+567*999/567)*1789+45678+5677=
Математика
(124*148+567*999/567)*1789+45678+5677=
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(124*148+567*999/567)*1789+45678+5677=34670294 1) 124*148 = 18352 2) 567 * 999/567 = 999 3) 18352 + 999=19351 4) 19351*1789= 34618939 5) 34618939 + 45678=34664617 6 ) 34664617 + 5677 =34670294
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