Найдите пожалуйста стих Л.В.Костенко "Мене iзмалку люблять всi дерева" Пожайлуста скоро сдавать :))

Гость: Гость:

Мене ізмалку люблять всі дерева, і розуміє бузиновий Пан, чому верба, від крапель кришталева, мені сказала: «Здрастуй!» — крізь туман. Чому ліси чекають мене знову, на щит піднявши сонце і зорю. Я їх люблю. Я знаю їхню мову. Я з ними теж мовчанням говорю.