Найдите пожалуйста стих Л.В.Костенко "Мене iзмалку люблять всi дерева" Пожайлуста скоро сдавать :))

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Найдите пожалуйста стих Л.В.Костенко "Мене iзмалку люблять всi дерева" Пожайлуста скоро сдавать :))
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мене ізмалку люблять всі дерева, і розуміє бузиновий Пан, чому верба, від крапель кришталева, мені сказала: «Здрастуй!» — крізь туман. Чому ліси чекають мене знову, на щит піднявши сонце і зорю. Я їх люблю. Я знаю їхню мову. Я з ними теж мовчанням говорю.
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