Чемодан массой 7 кг тянут за ручку вверх с силой 50Н. получится ли поднять чемодан?

Физика
Чемодан массой 7 кг тянут за ручку вверх с силой 50Н. получится ли поднять чемодан?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На чемодан действует сила тяжести направленная вниз. Найдём её: F=mg =7*10=70 Т.к сила тяжести больше силы с которой тянут чемодан вверх, то чемодан не получится поднять.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Окружающий мир
Почему начало 17 века называют смутным временем
Ответить
Математика
Помогите пожалуйста! Пусть d-- расстояние на карте между населенными пунктами А и В. Найдите расстояние АВ на местности, если: а) d=15 см, а ма...
Ответить
Математика
Выполнить действия 7 целых пять восемнадцатых минус 3 целых семь восемнадцатых
Ответить
Обществознание
Какие советы можно дать для решения проблемы подростковой депрессии
Ответить
Математика
Пришельцы передали моделисту Михаилу чертежи космической станции, чтобы он построил у себя во дворе её модель в масштабе 1:24. Какую длину будет им...
Ответить