Чемодан массой 7 кг тянут за ручку вверх с силой 50Н. получится ли поднять чемодан?
Физика
Чемодан массой 7 кг тянут за ручку вверх с силой 50Н. получится ли поднять чемодан?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На чемодан действует сила тяжести направленная вниз. Найдём её: F=mg =7*10=70 Т.к сила тяжести больше силы с которой тянут чемодан вверх, то чемодан не получится поднять.
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