Какие советы можно дать для решения проблемы подростковой депрессии
Обществознание
Какие советы можно дать для решения проблемы подростковой депрессии
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Гость:
Прогулки , свежий воздух , рисование и прочие вещи, которые поднимают настроение, чай , родные и любимые люди , общение
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