Какие советы можно дать для решения проблемы подростковой депрессии

Обществознание
Какие советы можно дать для решения проблемы подростковой депрессии
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Прогулки , свежий воздух , рисование и прочие вещи, которые поднимают настроение, чай , родные и любимые люди , общение
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Пришельцы передали моделисту Михаилу чертежи космической станции, чтобы он построил у себя во дворе её модель в масштабе 1:24. Какую длину будет им...
Ответить
Русский язык
По логике помогите найти ответ .все ребята точно знают .Кошки очень громко плачут.
Ответить
Математика
Кузнец подковал 10 подков. Хватит ли этих подков чтобы подковать двух лошадей? Решение.
Ответить
Математика
Как решать 2 значные числа столбиком
Ответить
Русский язык
В каком варианте ответа правильно указаны все предложения, содержащие в своём составе однородные определения? (Знаки препинания не расставлены....
Ответить