В каком варианте ответа правильно указаны все предложения, содержащие в своём составе однородные определения? (Знаки препинания не расставлены.) А. Веет лёгкий чистый ветер с поля. Б. В гостиную сквозь сад и пыльные гардины...
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В каком варианте ответа правильно указаны все предложения, содержащие в своём составе однородные определения? (Знаки препинания не расставлены.) А. Веет лёгкий чистый ветер с поля. Б. В гостиную сквозь сад и пыльные гардины струится из окна весёлый летний свет. В. С корявой старой груши у крыльца спадают розовые листья. Г. Вечерняя безмолвная аллея зовёт меня к скалистым берегам. 1) АБ 2)АВ 3)БВ 4) ВГ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Б. В гостиную сквозь сад и пыльные гардины струится из окна веселый летний свет. я так думаю
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