В каком слове все согласные звуки звонкие 30 штук улица кальмар печенкой

Русский язык
В каком слове все согласные звуки звонкие 30 штук улица кальмар печенкой
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Улица................
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Олег хочет выложить плиткой пол подсобного помещения размером 3 м × 3 м. В продаже имеются два типа подходящей плитки по одинаковой цене — 1000 руб...
Ответить
География
Приведите примеры горных пород и минералов,распространённых в нашей местности.(Э??гельс (Саратовская Область)
Ответить
Алгебра
При каком значении m верно равенство:1/256=4m
Ответить
Английский язык
Find and write the animals.
Ответить
Русский язык
Укажите слово с чередующейся гласной в корне :1)холодный 2)ведро 3 )росток 4)занавес
Ответить