Укажите слово с чередующейся гласной в корне :1)холодный 2)ведро 3 )росток 4)занавес

Русский язык
Укажите слово с чередующейся гласной в корне :1)холодный 2)ведро 3 )росток 4)занавес
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Росток Чередующиеся корни -раст-, -рос-, -ращ-. Слово росток в данном правиле является исключением.
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