Укажите слово с чередующейся гласной в корне :1)холодный 2)ведро 3 )росток 4)занавес
Русский язык
Укажите слово с чередующейся гласной в корне :1)холодный 2)ведро 3 )росток 4)занавес
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Росток Чередующиеся корни -раст-, -рос-, -ращ-. Слово росток в данном правиле является исключением.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Помогите пожалуйста ! Спешите.ставя имена сущест в В.п. Перепрыгнул(лужа.ямка).рассказал (дедушка.мама).надела(юбка.блузка).слушает(песня.сказка).с...
Русский язык
Английский язык
1) выберите верное местоимение : Today .... is very cold outside a) it b) they c) that d) its e) itself 2) Выберите правильный вариант ...
Математика