Помогите пожалуйста ! Спешите.ставя имена сущест в В.п. Перепрыгнул(лужа.ямка).рассказал (дедушка.мама).надела(юбка.блузка).слушает(песня.сказка).сделал(помарка.ошибка)

Гость: Гость:

Перепрыгнул лужу, ямку; Надела юбку, блузку; Слушает песню, сказку; Сделал помарку, ошибку; А со словом РАССКАЗАЛ существительные не могут стоять в Винительном Падеже, скорее всего они должны стоять в Дательном Падеже: Рассказал (кому?) дедушке, маме