Соедини стрелками. Если у вас нет таких звуков,напишите на лесте ,сфотографируйт?? и пришлите.

Английский язык

Соедини стрелками. Если у вас нет таких звуков,напишите на лесте ,сфотографируйт?? и пришлите.

Автор: Гость