Соедини стрелками. Если у вас нет таких звуков,напишите на лесте ,сфотографируйт?? и пришлите.
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Соедини стрелками. Если у вас нет таких звуков,напишите на лесте ,сфотографируйт?? и пришлите.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
A) 1 звук - ng 2 звук - ck 3 звук - x 4 звук - ch 5 звук - ght 6 звук - th b) 1 звук - raincoat 2 звук - brown 3 звук - boot 4 звук - bright 5 звук - coat 6 звук - skirt
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