Соедини стрелками. Если у вас нет таких звуков,напишите на лесте ,сфотографируйт?? и пришлите.

Английский язык
Соедини стрелками. Если у вас нет таких звуков,напишите на лесте ,сфотографируйт?? и пришлите.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
A) 1 звук - ng 2 звук - ck 3 звук - x 4 звук - ch 5 звук - ght 6 звук - th b) 1 звук - raincoat 2 звук - brown 3 звук - boot 4 звук - bright 5 звук - coat 6 звук - skirt
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Помогите! Упростить выражение,прошу
Ответить
Русский язык
Вспомните о весеннем и добром празднике мам бабушек подружек дорогих для вас женщины Как вы их поздравить?
Ответить
Математика
Вычислить площадь каждого прямо угольник . сначала вырази длину сторон в одинаковых единицах длины.40см и 15 дм 2 М и 25 см 50 М и 400 см 30 дм и 1...
Ответить
Русский язык
Проверочное слово к слову сАзанчик
Ответить
Геометрия
Площадь диагоналей сечения куба равна 36v2(v- это под корнем).Найти обьем куба?
Ответить