Вычислить площадь каждого прямо угольник . сначала вырази длину сторон в одинаковых единицах длины.40см и 15 дм 2 М и 25 см 50 М и 400 см 30 дм и 12 М 4 дм и 3.

Математика
Вычислить площадь каждого прямо угольник . сначала вырази длину сторон в одинаковых единицах длины.40см и 15 дм 2 М и 25 см 50 М и 400 см 30 дм и 12 М 4 дм и 3.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 40 см = 4 дм  и 4 дм *15 дм = 60 дм ² 2) 2 м = 200 см и 200 см *25 см = 5000 см² или  25 см = 0,25 м и 2 м * 0,25 м = 5 м² 3) 400 см = 4 м и 50 м * 4 м = 200 м² 4) 30 дм = 3 м и 3 м * 12 м = 36 м²  
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