Площадь диагоналей сечения куба равна 36v2(v- это под корнем).Найти обьем куба?
Геометрия
Площадь диагоналей сечения куба равна 36v2(v- это под корнем).Найти обьем куба?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Площадь диагонального сечения 36√2. диагональное сечение куба - прямоугольник со сторонами: a - длина ребра куба (высота) b - длина диагонали основания куба, вычисляется по формуле: b²=a²+a². b=a√2 Sсеч=a*a√2. Sсеч=a²√2 36√2=a²√2. a²=36. a=6 Vкуба=a³, V=6³ Vкуба=216
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