Срочно нужно решить!!! прошу не писать неправильные ответы

Химия
Срочно нужно решить!!! прошу не писать неправильные ответы
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решение см. во вложении.
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