Какому из следующих выражений равна дробь....все на рисунке.Помогите пожалуйста.

Алгебра
Какому из следующих выражений равна дробь....все на рисунке.Помогите пожалуйста.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Думаю ответ "г"  1. Сразу отпадает т.к. там минус 2. Целая часть не может быть 3. Не может быть
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