Помогите пожалуйста , Сочинение на Юмористическую тему даю 50 балов

Русский язык
Помогите пожалуйста , Сочинение на Юмористическую тему даю 50 балов
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я с моим другом играли в саду мы рассказывали друг другу смешные истории нам было очень весело и мы поспорили что мы можем сделать так же как говорили в своих историях должны были придумать эту историю я придумал что мы должны были прыгнуть в мокрый песок и все измазатся измазаться Голосовые а мой друг придумал что мы должны будем с придумать с крыши одноэтажного дома мы начали ругаться какое какую историю мы должны влиять сделать и села и все стали на национальной на вырезать и смеяться и мы решили что ничья из наших историй никак не победила Знаки припинания сами поставте и исправте чуть чуть
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