Решить неравенство. (1/2)^2x - (1/2)^x-3 + 12 lt; 0 Лучше понятно на фото.
Математика
Решить неравенство. (1/2)^2x - (1/2)^x-3 + 12 lt; 0 Лучше понятно на фото.
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