Моторные лодки отошли от пристани на озере одновременно в противоположных направлениях через 3 часа расстояние между ними было 87 километров Найдите скорость второй лодки если скорость первой 14 км/ч

Математика
Моторные лодки отошли от пристани на озере одновременно в противоположных направлениях через 3 часа расстояние между ними было 87 километров Найдите скорость второй лодки если скорость первой 14 км/ч
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
14*3=42км   87-42=45км   45:3=15кмчас
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