Моторные лодки отошли от пристани на озере одновременно в противоположных направлениях через 3 часа расстояние между ними было 87 километров Найдите скорость второй лодки если скорость первой 14 км/ч

Математика

Моторные лодки отошли от пристани на озере одновременно в противоположных направлениях через 3 часа расстояние между ними было 87 километров Найдите скорость второй лодки если скорость первой 14 км/ч

Автор: Гость