Представь в виде произведения двух биномов 36b2+12b+1
Алгебра
Представь в виде произведения двух биномов 36b2+12b+1
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Гость:
36b^2+12b+1=(6b+1)^2=(6b+1)(6b+1)
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