Сочинение про маё хобби ! маё хобби это петь и танцевать!!! сочинити мне петь и танц??вать!быстро!

Гость: Гость:

У меня есть хобби. Я очень люблю петь и танцевать. Мне очень нравится это делать. А ещё можно эти занятия совмещать. Можно танцевать под собственную песню. Я танцую различные танцы и пою различные песни. Это мои самые-самые любимые занятия! Извини, но больше не придумала! Но ты когда от руки писать будешь, размер текста будет больше!