Сочинение про маё хобби ! маё хобби это петь и танцевать!!! сочинити мне петь и танц??вать!быстро!
Русский язык
Сочинение про маё хобби ! маё хобби это петь и танцевать!!! сочинити мне петь и танц??вать!быстро!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У меня есть хобби. Я очень люблю петь и танцевать. Мне очень нравится это делать. А ещё можно эти занятия совмещать. Можно танцевать под собственную песню. Я танцую различные танцы и пою различные песни. Это мои самые-самые любимые занятия! Извини, но больше не придумала! Но ты когда от руки писать будешь, размер текста будет больше!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
НАПИШИТЕ ПОЖАЛУЙСТА.СРОЧНО НУЖНО. ОЧЕЕЕЕЕЕНЬ. После доливания в левое колено U-образной трубки с водой 25 сантиметрового слоя жидкости уровень во...
Физика
ФИЗИКА,15 Б Вычислите давление,производимое на рельсы груженным вагоном массой 32??,если площадь соприкосновения колес с рельсом о,оо16 м(квадрат.)