Решите пожалуйста уравнение . СРОЧНО !!! 20 баллов !!!
Алгебра
Решите пожалуйста уравнение . СРОЧНО !!! 20 баллов !!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х + ( х + 35 ) + ( х + 55) = 180 93х = 180 х = 180 - 93 х = 87 Ответ :87
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