Длина огорода 12 м., ширина 1/3 часть длины.Какой длины забор нужен вокруг огорода.

Математика
Длина огорода 12 м., ширина 1/3 часть длины.Какой длины забор нужен вокруг огорода.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сначала найдём ширину 12:3=4-1/3 длины равна 4 Длина забора вокруг огорода равна 12*4=48 м
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