Помогите пожалуйста составить план к сказки тёплый хлеб . И ответить на вопросы . 1) Меняется ли поведение фидьки . 2) В чем мудрость сказки .

Литература

Помогите пожалуйста составить план к сказки тёплый хлеб . И ответить на вопросы . 1) Меняется ли поведение фидьки . 2) В чем мудрость сказки .

Автор: Гость