Помогите пожалуйста составить план к сказки тёплый хлеб . И ответить на вопросы . 1) Меняется ли поведение фидьки . 2) В чем мудрость сказки .

Литература
Помогите пожалуйста составить план к сказки тёплый хлеб . И ответить на вопросы . 1) Меняется ли поведение фидьки . 2) В чем мудрость сказки .
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Плохой поступок 2. Решение исправления 3. Исправления плохого поступка Да. Прежде чем совершать плохое дело, надо хорошенько подумать.
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