Какие продукты питания составляли основу пищи россиян в начале 19 века?

Гость: Гость:

Основу пищи россиян составляли такие продукты питания, как: 1) Ржаной или пшеничный хлеб 2) Каши, кисели из проса (пшена), гороха, гречки, овса 3) Овощи: капуста, репа, морковь, огурцы, редька, свекла, лук, чеснок, картофель 4) Основное блюдо – щи и каша, позже отварной в мундире картофель с солеными огурцами или грибами 5) Мясо редко, лишь на Рождество или Пасху. 6) Рыба: снеток, корюшка, окунь. Карп, сазан, судак и т.д. 7) Молочные продукты, яйца, масло 8) Основной напиток – квас: хлебный, свекольный; пиво и сбитень (горячий медовый напиток с пряностями); наливки и настойки; чай. 9) Яблоки, груши, вишня, слива, смородина, крыжовник, малина, земляника, лесные орехи – «заедки». Высшие слои общества предпочитали европейскую, особенно французскую кухню. У них в рационе питания были кофе, какао (шоколад), восточные сладости (халва, шербеты, курабье), бисквиты, вина.