Какие продукты питания составляли основу пищи россиян в начале 19 века?

История
Какие продукты питания составляли основу пищи россиян в начале 19 века?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Основу пищи россиян составляли такие продукты питания, как:   1)      Ржаной или пшеничный хлеб 2)      Каши, кисели из проса (пшена), гороха, гречки, овса 3)      Овощи: капуста, репа, морковь, огурцы, редька, свекла, лук, чеснок, картофель 4)      Основное блюдо – щи и каша, позже отварной в мундире картофель с солеными огурцами или грибами 5)      Мясо редко, лишь на Рождество или Пасху. 6)      Рыба: снеток, корюшка, окунь. Карп, сазан, судак и т.д. 7)      Молочные продукты, яйца, масло 8)      Основной напиток – квас: хлебный, свекольный; пиво и сбитень (горячий медовый напиток с пряностями); наливки и настойки; чай. 9)      Яблоки, груши, вишня, слива, смородина, крыжовник, малина, земляника, лесные орехи – «заедки». Высшие слои общества предпочитали европейскую, особенно французскую кухню. У них в рационе питания были кофе, какао (шоколад), восточные сладости (халва, шербеты, курабье), бисквиты, вина.

Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Помогите подобрать синонимы на слово,метель,смотреть,темноте,быстро.
Ответить
География
Назовите самую большую и маленькую планету. определите наличие спутников у каждо?? из планет.
Ответить
Русский язык
Какое общее грамматическое значение числительных? Подскажите пожалуйста. Запис??ть рассказом...
Ответить
Окружающий мир
Помогите Упражнение 1,2,3.
Ответить
Математика
Помогите) Заполните пропуски 7,9802= ____ т _____ц____кг_____г
Ответить