Какое общее грамматическое значение числительных? Подскажите пожалуйста. Запис??ть рассказом...

Русский язык
Какое общее грамматическое значение числительных? Подскажите пожалуйста. Запис??ть рассказом...
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Автор: Гость
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Гость:
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