В чем заключались особенности Владимиро-Суздальского княжества?

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Особенности Владимиро-Суздальского княжества базировались на том, что, занимая земли в междуречье Оки и Волги, оно находилось в стороне от набегов кочевников и междоусобных набегов. К XII в. здесь установилась налаженная система боярского землевладения. Каждый плодородный кусок земли был перегорожен лесополосой и получил название ополья. Несмотря на скудность земли и суровость климата, крестьянам удавалось получать урожаи, заниматься лесными промыслами, скотоводством, рыболовством. В городах развивались гончарное, кузнечное дело. Хозяйственно-административное устройство перешло к ним с киевских земель и дало возможность образоваться независимой удельной территории под названием Владимиро-Суздальское княжество.